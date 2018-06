O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, vão anunciar ainda nesta terça-feira que o país sai do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, disse uma fonte da Administração Trump à Reuters.

Os EUA ameaçavam há muito sair se este órgão não fosse renovado, acusando o organismo composto por 47 membros sediado em Genebra de ser anti-israelita. As negociações com Washington sobre estas reformas falharam, o que sugeria que a Administração Trump estaria já a prepara a sua saída.

O abandono do Conselho de Direitos Humanos da ONU significa mais um corte entre a Administração Trump e acordos multilaterais - o Presidente dos EUA já tinha retirado o país do Acordo de Paris sobre o clima e do acordo nuclear com o Irão.

A decisão surge também numa altura que os EUA têm sido alvo de intensas críticas devido à política de “tolerância zero” relativamente aos imigrantes não-documentados que entram em território norte-americano e que tem gerado a separação de milhares de famílias na fronteira com o México. Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comissário para os Direitos Humanos da ONU, classificou na sessão de segunda-feira em Genebra esta política de “inconcebível” e exigiu que Washington ponha um ponto final na mesma.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, recusou fazer comentários até a decisão ser oficialmente comunicada. Disse apenas: “O secretário-geral [António Guterres] acredita na arquitectura dos direitos humanos da ONU e na participação activa de todos os Estados.”

Quando o Conselho de Direitos Humanos foi criado, em 2006, o Presidente George W. Bush, evitou-o. Sob a presidência de Barack Obama, os EUA foram eleitos para o órgão por um máximo de dois mandatos consecutivos de três anos. Depois de um ano fora do organismo, os EUA foram eleitos para o terceiro mandato, que vai a meio.

No ano passado, Haley disse que Washington estava a rever a sua presença e pediu uma reforma para eliminar “o preconceito crónico anti-Israel”. O conselho tem uma alínea permanente na sua agenda para violações que se suspeitem tenham sido cometidas por Israel na Palestina. Os EUA pretendiam retirar este ponto.

