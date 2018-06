A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, e João Gonçalves Pereira, vereador da câmara municipal de Lisboa, visitaram na manhã desta terça-feira o bairro da Cruz Vermelha, no Lumiar, para denunciar “inúmeras falhas nas políticas de habitação na cidade de Lisboa.”

Segundo João Gonçalves Pereira, “o CDS foi o primeiro partido a levantar os problemas de habitação deste bairro de Lisboa, mesmo durante a corrida às eleições e várias vezes depois disso. E por isso mostramo-nos mais solidários às situações de despejo que têm acontecido e queremos dar voz aos moradores.”

Os moradores, muitos a viverem em casas sobrelotadas, têm ocupado estes edifícios que pertencem à câmara e que estão vazias há anos, sendo depois confrontados com a intervenção da polícia municipal que os coloca na rua.

Pelas contas do CDS e dos moradores do bairro, “há 1600 casas municipais em Lisboa e só neste bairro são 283 que estão fechadas e em que não foram feitas obras, numa altura em que há uma lista de espera tão grande e uma carência de habitação social na cidade com famílias com filhos em casas sobrelotadas”, disse o vereador ao PÚBLICO.

Num vídeo em direito na sua página do Facebook, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou que “o partido faz desta uma das suas maiores preocupações e neste momento quer levar esta questão de novo à câmara para exigir respostas prontas e soluções que não passem pelo despejo das famílias”.

