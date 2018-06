Mais vale tarde do que nunca. No ano passado, o Vouguinha estreou-se a 1 de Junho, mas este ano uma avaria na locomotiva fez derrapar o início da sua circulação para o fim deste mês. Trinta de Junho é a data prevista para o regresso do comboio histórico que circula na única linha de via estreita que sobra em Portugal.

PUB

O sucesso deste produto turístico, que no ano passado rondou os 100% de taxa de ocupação, levou a CP a prolongar a campanha até 13 de Outubro e a pôr o comboio a circular também nos domingos de Julho e Agosto (em 2017 o Vouguinha só se realizava aos sábados).

Parte do sucesso deste comboio assenta na sua composição invulgar – uma carruagem de origem belga de 1908, outra fabricada na Alemanha em 1925 e outra made in Portugal, construída no Porto em 1913. Todas diferentes, todas iguais: veículos vintage em madeira, com os típicos varandins de ferro que são o lugar preferido para muitos passageiros viajarem (e fotografarem), mas com interiores diferentes na decoração, materiais e disposição dos assentos.

PUB

A locomotiva a diesel não tem o charme das máquinas a vapor, mas não deixa de ser um exemplar único em Portugal, construído em Espanha em 1964 e adquirido pela CP nos anos 1970. A empresa tem uma locomotiva a vapor que poderia rebocar este comboio, mas o receio dos incêndios aconselhou a não a pôr ao serviço. Por outro lado, como não tem funcionado, também deixou de estar operacional.

A viagem decorre entre Aveiro e Macinhata do Vouga, onde os passageiros têm uma hora e meia para visitar o museu ferroviário, que possui um espólio com peças únicas de material de via estreita. À chegada é oferecida uma bebida e durante a viagem os passageiros recebem alguns doces regionais (pastéis de Águeda). Há também animação a bordo, promovida por um grupo de cantares.

Na viagem de regresso há uma paragem de uma hora para visitar o centro histórico de Águeda, que tem como imagem de marca a instalação artística The Umbrella Sky (ruas com chapéus de sol).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Comboio Histórico do Vouga tem partida da Estação de Aveiro às 13h40 e regressa de Macinhata do Vouga às 16h25.

A experiência custa 30 euros por adulto e 16,50 euros para crianças dos quatro aos 12 anos. Grupos iguais ou superiores a dez pessoas têm descontos e há também reduções para quem quiser deixar o carro em casa e viajar pela CP até Aveiro. Nesse caso, o Alfa Pendular, o Intercidades ou até o comboio regional custarão menos 30% se o cliente comprar bilhete também para o comboio histórico.

A transportadora também faz descontos para quem adquirir o Vouguinha e o Comboio Histórico do Douro no mesmo pacote.

PUB