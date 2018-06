Está escolhido o melhor restaurante do mundo de 2018. A lista dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo atribuído pela revista Fine Dining Lovers foi conhecido nesta terça-feira e entrega o primeiro lugar a Osteria Francescana, recuperando a distinção conquistada em 2016. Em 2017 o restaurante do chef Massimo Bottura tinha caído para o segundo lugar, perdendo o pódio para o nova-iorquino Eleven Madison Park, do chef Daniel Humm.

Este ano, o vencedor de 2017 acabou por cair três lugares, ficando em 4.º lugar.

Disfrutar, em Barcelona, foi uma das novas surpresas, com uma entrada directa para o top 20. Já a subida mais alta foi conseguida pelo restaurante japonês Den, que escalou da 45.ª para 17.ª posição.

Eis a lista completa dos melhores restaurantes do mundo:

Osteria Francescana — Itália

El Celler de Can Roca — Espanha

Mirazu — Montreal, Canadá

Eleven Madison Park — Nova Iorque, EUA

Gaggan — Banguecoque, Tailândia

Central — Lima, Peru

Maido — Lima, Peru

Arpege — Paris, França

Mugaritz — País Basco

Asador Etxebarri — País Basco

Quintonil — Cidade do México, México

Blue Hill — Nova Iorque, Estados Unidos

Pujol — Cidade do México, México

Steirereck — Viena, Áustria

White Rabbit — Moscovo, Rússia

Piazza Duomo — Alba, Itália

Den — Tóquio, Japão

Disfrutar — Barcelona, Catalunha

Geranium — Copenhaga, Dinamarca

Melbourne’s Attica — Austrália

Alain Ducasse au Plaza Athenee — Paris, França

Narisawa — Tóquio, Japão

Le Calandra

Ultravioleta — Shangai

Cosme — Nova Iorque, Estados Unidos

Le Bernardin — Nova Iorque, Estados Unidos

Borago — Santiago, Chile

Odette — Singapura

Alleno Paris Au Pavillon — Paris, França

D.O.M — São Paulo, Brasil

Arzak — San Sebastián, País Basco

Tickets — Barcelona, Catalunha

The Clove Club — Londres, Reino Unido

Alinea — Chicago, Estados Unidos

Maaemo — Oslo, Noruega

Reale — Castel di Sangro, Itália

Tim Raue — Berlim, Alemanha

Astrid y Gaston — Lima, Peru

Septime – Paris, França

Nihonryori Ryugin – Tóquio, Japão

Ledbury – Londres, Reino Unido

Azurmendi — País Basco

Mikla – Istambul, Turquia

Dinner by Heston – Reino Unido

Saison – São Francisco, Estados Unidos

Schloss Schauenstein — Suíça

Hisa Franko — Eslovénia

Nahm – Banguecoque

Test Kitchen - Cape Town – África do Sul

Para além da distinção dos 50 melhores restaurantes do mundo, a cerimónia atribuiu três outros prémios: SingleThread foi o vencedor do Miele One to Watch. Foi também distinguida a melhor chef feminina, Clare Smyth. Já o restaurante dinamarquês Geranium, que ficou em 19.º lugar, foi ainda distinguido com o prémio de melhor hospitalidade.

A cerimónia de entrega dos prémios atribuídos pela revista italiana Fine Dining Lovers decorreu em Bilbau, no País Basco, “umas das melhores regiões gastronómicas da Europa”, nas palavras da organização.

Mark Durden-Smith foi o apresentador da noite, numa cerimónia onde a diversidade de sabores foi representada por um jogo de cores e viagens gastronómicas pelos melhores restaurantes. A morte de Anthony Bourdain não foi esquecida. O conhecido chef norte-americano, que morreu a 8 de Junho, com 61 anos, foi homenageado.

