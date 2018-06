Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Salah..e por aí fora. O Mundial junta as principais figuras do futebol. Mas há também outras figuras de relevo na Rússia. São eles e elas que preenchem as bancadas e alimentam a paixão e os milhões gerados pelo futebol. São os adeptos, que já andam a solta pela Rússia fora.