O cenário de guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos, parece cada vez mais inevitável. O Presidente dos EUA, Donald Trump ameaça cobrar mais direitos aduaneiros, com uma taxa adicional de 10% sobre produtos chineses importados num valor total de mais de 200 mil milhões de dólares por ano (cerca de 170 mil milhões de euros). Pequim reage com dureza prometendo tomar “medidas quantitativas e qualitativas” contra o que qualifica como “uma pressão extrema e a chantagem”.

Apesar da intenção da China, Donald Trump já ameaçou que, se o país retaliar, aplicará uma nova taxa no valor de 200 mil milhões de dólares em cima desta taxa de 200 mil milhões.

PUB

Esta escalada de tensões já está também a ter reflexos no mercado de acções: na China, a bolsa de Xangai caiu a pique, no valor mais baixo desde Junho de 2016; também as outras bolsas asiáticas estão em queda, registando os valores mais baixos dos últimos seis meses, avança a Bloomberg. O porta-voz do Governo chinês, Geng Shuang, pediu aos Estados Unidos na manhã desta terça-feira que houvesse um regresso à racionalidade, já que estas medidas só prejudicam os outros e o próprio país.

PUB

A taxa de 10% anunciada pelo Governo norte-americano soma-se à taxa anteriormente anunciada de 25%, aplicada sobretudo em bens industriais e agrícolas; agora, esta taxa é alargada a outros produtos como brinquedos, ferramentas ou t-shirts.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A aplicação de uma taxa de 25% para arrecadar 50 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros) foi anunciada pela administração Trump na semana passada. Um comunicado divulgado pela Casa Branca acusava a China de “roubo de propriedade intelectual”, justificando a imposição das taxas como uma forma de proteger a economia dos EUA, com base na ideia de que a China tem beneficiado de um desequilíbrio nas trocas comerciais – acusações que o porta-voz do Governo chinês Geng Shuang diz serem “infundadas”.

Pequim sempre garantiu que não iria assistir de forma impávida e que responderá sempre com taxas próprias sobre produtos norte-americanos. E respondeu ao anúncio da semana passada com a promessa de aplicação de uma taxa de 25% em produtos dos EUA, para arrecadar o mesmo montante de 50 mil milhões de dólares, incluindo produtos agrícolas e da indústria.

Na segunda-feira, Trump disse que, com estas medidas, a China estava a “ameaçar as empresas, trabalhadores e agricultores norte-americanos que não fizeram nada de mal”.

PUB