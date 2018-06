A Rússia venceu esta terça-feira o Egipto, de Salah, por 3-1, e garantiu praticamente o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo, liderando o Grupo A com seis pontos (oito golos marcados e um sofrido), ficando à espera do Uruguai-Arábia Saudita para confirmar o que está a ser uma entrada retumbante na competição organizada pelos russos.

Um autogolo de Fathi (47') e os insuspeitos Cheryshev (59') e Dzyuba (62') arruinaram o sonho egípcio, apesar do momento de Mohamed Salah, que actuou fisicamente debilitado e, ainda assim, assumiu o protagonismo ofensivo dos "faraós". O goleador do Liverpool assinou, de resto, o golo do Egipto (73'), de penálti, insuficiente para inverter a lógica de um jogo em que a Rússia controlou e criou os melhores momentos e o Egipto, depois da derrota com o Uruguai, se limitou a esperar o erro do adversário.

Com esta derrota, o Egipto hipotecou as possibilidades de seguir em frente na competição, que poderão ruir caso o Uruguai pontue com os sauditas.

