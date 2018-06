O avançado Raúl Jiménez considerou esta terça-feira que a vitória da selecção mexicana de futebol sobre a Alemanha por 1-0 constitui "uma motivação extra" no Campeonato do Mundo de futebol da Rússia.

"É uma motivação extra (...), que esta situação favorável possa contribuir para valorizar o jogador mexicano. Estamos a trabalhar para isso, para que nos valorizem", disse, advertindo apesar disso que "uma boa partida não significa" que a selecção mexicana seja a melhor.

Jiménez, que vai jogar na próxima temporada no Wolverhampton, da liga inglesa de futebol, por empréstimo do Benfica, diz que os mexicanos querem "ganhar todas as partidas". "Num Mundial temos de ganhar a qualquer adversário que tenhamos pela frente", frisou.

O México venceu no domingo a Alemanha, campeã mundial em título, por 1-0, no encontro inaugural do Grupo F do campeonato do mundo de 2018, disputado no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Um golo de Hirving Lozano, aos 35 minutos, selou o triunfo da formação “azteca” e o primeiro desaire dos germânicos na estreia em Mundiais desde 1982, em Espanha, onde perderam por 2-1 com a Argélia.

