Os primeiros cinco dias ficaram para trás e tudo correu sem incidentes significativos, mas o primeiro grande desafio para as autoridades russas no Mundial 2018 será hoje, em Moscovo. O que, em teoria, seria um dos jogos de menor cartaz da prova (Polónia-Senegal) obrigará à activação de um “alerta vermelho” após ultra-nacionalistas russos terem ameaçado atacar adeptos polacos como represália por a Polónia ter removido memoriais da era soviética em honra dos soldados do Exército Vermelho que lutaram na II Guerra Mundial.

É um problema político, que se arrasta há décadas e que alastra ao futebol. A presença de adeptos russos na Polónia ou de polacos na Rússia é sempre uma dor de cabeça para autoridades policiais. No Europeu de 2012, confrontos entre polacos e russos em Varsóvia terminaram com um saldo final de 184 detidos, cerca de 140 feridos e acusações mútuas dos governantes dos dois países. Donald Tusk, actual Presidente do Conselho Europeu, à época primeiro-ministro da Polónia, chamou de “criminosos” aos adeptos russos. Vitaly Mutko, vice-primeiro ministro Rússia e chefe do comité organizador do Mundial 2018, acusou a Polónia de “aquecer artificialmente o ambiente”.

Seis anos depois, o rastilho que pode fazer rebentar mais um barril de pólvora entre os dois países é a “lei de descomunização" colocada em vigor pelo Governo polaco liderado Partido Lei e Justiça, que pretende remover vestígios do passado comunista da Polónia, retirando de locais públicos estátuas ou memorais considerados de “propaganda soviética”.

Esta atitude, duramente criticada pelo Kremlin, tem motivado ameaças de vingança por parte de ultra-nacionalistas russos que, em fóruns na Internet, garantem que vão “punir os polacos” que se deslocarem a Moscovo.

Os adeptos radicais russos, recorde-se, estiveram durante o Euro 2016 envolvidos numa “batalha campal” com ingleses em Marselha, que resultou em dezenas de feridos.

