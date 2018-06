Portugal abdicou nesta terça-feira do habitual treino de adaptação ao palco onde irá realizar o segundo jogo no Mundial 2018, mas Pepe foi o jogador escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para se deslocar à sala de imprensa do Estádio Luzniki, em Moscovo. Na antevisão da partida, o defesa português previu um duelo “nada fácil” com Marrocos, uma “equipa bem trabalhada e competente”. Questionado sobre a exibição de Cristiano Ronaldo frente à Espanha, Pepe afirmou que o capitão português não fez “nada de novo”.

O “3” da selecção portuguesa no Mundial 2018 será, salvo qualquer percalço físico de última hora, um dos 11 jogadores que Fernando Santos irá lançar para a segunda partida de Portugal na competição, um encontro que Pepe prevê complicado. O defesa rejeitou falar de favoritismos e do estatuto de campeão europeu – “isso foi há dois anos” -, e definiu Marrocos como um rival “nada fácil”, com um “colectivo muito forte” e uma defesa forte: “Fizeram o apuramento sem sofrer golos. É uma equipa bem trabalhada e competente.”

O jogo contra a Espanha foi igualmente abordado. Pepe não deixou de comentar o lance do primeiro golo espanhol, referindo que “o importante foi o Diego Costa ter reconhecido [que podia ter sido marcado falta]. Já se pronunciou sobre isso”. “Somos seres humanos, erramos, estamos aqui para tentar fazer o nosso melhor, mas esse jogo já passou.”

Ainda sobre a partida inaugural, o defesa central garante não ter ficado surpreendido com a exibição Cristiano Ronaldo: “Não fez nada de novo”. No entanto, admite que foi “uma estreia de sonho” para o “7” português, que “mostrou em campo” muito “trabalho e humildade”.

