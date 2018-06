A PwC, auditor da Sporting SAD, entende que a continuidade das operações da sociedade estão em risco devido às rescisões de contratos de jogadores, impedindo a SAD de encaixar receitas com a venda de jogadores.

Numa comunicação enviada esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (Sporting SAD), revela que a PwC informou "existir uma ameaça concreta em reacção à continuidade das operações da Sporting SAD", numa comunicação de 12 de Junho. Na "sequência das recentes rescisões de contratos de trabalho desportivo de jogadores (...), considerados como sendo dos mais valiosos em termos de mercado, e do consequente impacto na gestão do risco de liquidez da Sporting SAD, em virtude da impossibilidade de realização do valor de venda dos referidos activos no curto prazo e dos impactos conexos na actividade da sociedade, constatámos existir a esta data uma ameaça concreta em relação à continuidade das operações da Sporting SAD", cita a nota.

PUB

Na informação à CMVM, é realçado o impacto que as rescisões dos jogadores poderão ter nas contas da SAD, quer no activo quer nos capitais próprios.

PUB

"Os impactos calculados a 31 de Março de 2018, data a que reportam as últimas contas publicadas pela Sociedade, em termos do activo intangível – valor do plantel – indicam, para os jogadores comunicados pela sociedade como factos relevantes, um valor de redução do mesmo em cerca de 16,5 milhões de euros, representando 6% do total do activo; da mesma forma, o impacto da possível imparidade associada ao valor do plantel, sem qualquer efeito de imposto sobre o rendimento, conduziria, na mesma data de 31 de Março de 2018, a que o total dos capitais próprios passasse de 7,5 milhões de euros para cerca de 9,0 milhões de euros negativos", é referido.

A Sporting SAD considera, no entanto, que a "continuidade das operações da sociedade se encontra assegurada, encontrando-se a trabalhar com o objectivo de promover as operações necessárias à melhoria da performance económico-financeira, com a devida sustentabilidade, nomeadamente, através do crescimento das principais linhas de receita, do controlo dos gastos operacionais, mantendo um nível de investimento adequado, e da procura dos melhores negócios de venda de direitos desportivos e federativos dos jogadores".

Apesar das rescisões comunicadas como factos relevantes, a sociedade continua a dispor de direitos desportivos e federativos sobre um leque considerável de jogadores profissionais de futebol. A equipa de gestão de Bruno de Carvalho argumenta também ser expectável que as rescisões, aliadas às revogações por mútuo acordo com a equipa técnica, determinem uma descida acentuadas dos gastos com pessoal.

PUB

Segundo a SAD, "o Conselho de Administração considera ilícitas as rescisões contratuais apresentadas pelos jogadores, por inexistência de justa causa, pelo que procurará responsabilizar tais jogadores e os clubes com os quais os mesmos celebrem contrato de trabalho, pelos danos e prejuízos sofridos, tendo a expectativa de ser, em consequência, devidamente ressarcido".

A sociedade destaca ainda que o conselho de administração está "convicto de que a reestruturação financeira acordada e contratada em 2014, com os bancos financiadores, assenta em pressupostos económico-financeiros aceitáveis e exequíveis, pelo que a continuidade das operações da sociedade se encontra também assegurada por esta via".

"Em concreto, poderão ser concretizados o aumento do capital social num montante total de 18.000.000 euros, a realizar por novas entradas em dinheiro, com consequente reembolso do mesmo valor ao Novo Banco e uma nova emissão de VMOC [valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis] da Sporting", é ainda referido.

SAD contesta acção da Holdimo para destituir administração

A Sporting SAD considerou entretanto que não existe fundamentação na acção intentada pela Holdimo para destituir a administração liderada por Bruno de Carvalho e avisou que vai responsabilizar o accionista por todos os danos e prejuízos causados.

No início do mês, o líder da empresa angolana, Álvaro Sobrinho, anunciou em declarações ao Jornal Económico que a Holdimo, segundo maior accionista da SAD do Sporting, entrara com uma acção especial para destituir toda a administração liderada por Bruno de Carvalho, excepto Nuno Correia da Silva, representante da empresa que é o segundo maior accionista da SAD.

O empresário angolano explicava que o processo, que tem como fundamento uma alegada "violação de deveres, "surge na sequência da recusa de Bruno de Carvalho em se demitir, defendendo que "Portugal é um país democrático e de direito e não uma ditadura".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A 15 de Maio, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões da mesa da Assembleia Geral, em bloco, da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou que se irá manter no cargo, apesar das demissões no conselho directivo.

PUB