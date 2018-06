Agostinho Carrara é o típico malandro do Rio de Janeiro. Faz tudo para se dar bem sem olhar a meios, especialmente quando há dinheiro pelo meio. Adepto do Fluminense e extravagante, o carioca tem o seu charme e simpatia, apesar de tagarela e mentiroso.

Agostinho Carrara não existe. É um personagem de ficção materializado pelo actor Paulo Araújo na série de humor de enorme sucesso no Brasil A Grande Família. Agostinho Carrara é o sósia de Geromel. Ou o contrário. E Geromel é o antigo jogador do Chaves e do Vitória de Guimarães que aos 32 anos alcançou um sonho, ao defender a selecção “canarinha” que está na Rússia. Todos lhe chamam “Carrara”.

Pedro Tonon Geromel tinha 21 anos e alinhava no Vitória de Guimarães na temporada de 2006-07, quando os minhotos estavam na II Liga. Era suplente e um dia o seu treinador Manuel Cajuda foi conversar com ele: “Tu és o melhor defesa central que eu tenho, mas não estás a jogar porque os dois titulares têm estado bem.” O jogador riu-se e respondeu-lhe que enquanto a equipa não sofresse golos não havia nenhum problema.

É assim Geromel. Com os anos tornou-se um líder, quer jogue ou não. “Tem a qualidade de saber ser humilde e um grande ser humano. Conquistou assim as capacidades de liderança”, contou ao PÚBLICO o treinador português. Uma humildade genuína que soube ultrapassar os obstáculos que se lhe colocaram ao longo da carreira.

Criado na Zona Norte de São Paulo, numa família de classe média alta onde o pai era empresário do ramo do plástico, deu os primeiros passos no futebol na Escolinha da Coroa, com o professor Wagner Bravo. Um veterano treinador que trabalhava sem salário promovendo a inclusão social de jovens desfavorecidos e por quem ainda hoje Geromel tem grande admiração e carinho.

“Ele vive a vida dele sem ganhar nada, ele trabalha para treinar as crianças, para tirar as crianças daquele mundo onde se podem perder um pouco”, descreveu o jogador em Sochi, no complexo desportivo onde a selecção brasileira tem a sua sede.

Mas foi em Portugal que Geromel alcançou dimensão futebolística, depois de ter passado pelos escalões jovens da Portuguesa dos Desportos e do Palmeiras (onde se tornou grande amigo do ex-sportiguista Elias, sendo ambos donos de uma casa de hamburgers em São Paulo), de onde acabou dispensado no último ano de juvenil. Desiludido, não desistiu. Com apenas 16 anos aceitou a aventura de atravessar o Atlântico. Seguiu directamente para Trás-os-Montes integrando os juniores do Desportivo de Chaves. Bastou uma temporada para subir à equipa principal e despertar a atenção de Guimarães.

Aqui encontrou Cajuda que viu todo o seu potencial e acabou por lhe dar definitivamente a titularidade, quando a equipa regressou ao primeiro escalão, na época 2007-08. “Era sem dúvida o meu melhor central e fez com Sereno [que seguiu depois para o FC Porto] uma das melhores duplas na defesa que já passaram pelo país”, garante, não compreendendo como é que Geromel não despertou a atenção dos “grandes” em Portugal.

“É um jogador de eleição muito rápido a reagir, a decidir e tecnicamente bom”, salientou o técnico, lamentando a sua saída no final dessa temporada, rumo à Bundesliga e ao Colónia. Proporcionou um encaixe a rondar os cinco milhões de euros ao Vitória. “Tenho a certeza de que em Guimarães se recordam bastante dele”, reforçou Cajuda.

Ficou quatro anos na Alemanha, antes de ser emprestado ao Maiorca de Espanha por duas temporadas, após o Colónia descer de divisão. E foi nas Ilhas Baleares que a sua vida se transformou de um momento para o outro. Aos 28 anos, iria concretizar-se o objectivo de jogar numa grande equipa, capaz de lutar por títulos. O convite veio do Brasil, através do poderoso Grémio de Porto Alegre, em 2014. “Sempre tive vontade de jogar num clube que brigasse pelo título e o Grémio me deu essa oportunidade.”

Economia e línguas

Não a deixou escapar. No clube tricolor, a sua personalidade e profissionalismo tornaram-no rapidamente um ídolo dos adeptos. Aqui construiu o seu palmarés, conquistando a Taça do Brasil (2016), a Taça dos Libertadores da América de 2017 (a Liga dos Campeões deste continente), o campeonato gaúcho (2018), a Supertaça Sul-americana e o segundo lugar no Mundial de Clubes (2017), onde foi derrotado pelo Real Madrid, com um golo solitário de Cristiano Ronaldo.

Tornou-se também um alvo para outros grandes clubes brasileiros e estrangeiros, nomeadamente o Palmeiras da sua cidade natal, que havia prescindido dos seus serviços. Mas acima de tudo convenceu o novo seleccionador brasileiro que poderia ser uma peça importante na “canarinha”. Em Agosto de 2016, já com 30 anos, recebeu a primeira chamada de Tite que acabara de assumir o cargo, dois meses antes. Convenceu e está no Mundial da Rússia.

Não é titular, com o seleccionador a optar pela dupla Thiago Silva (PSG)/ Miranda (Inter de Milão), mas é um elemento fundamental nos treinos e no banco. Intitulado carinhosamente de “Geromito” pelos adeptos do Grémio, as suas semelhanças com o personagem da série brasileira Grande Família, valeram-lhe uma nova alcunha no “escrete”.

Bem-disposto, brincalhão nos treinos e sempre pronto para motivar os seus companheiros, foge um pouco ao estereótipo do jogador brasileiro. Não usa brincos, nem tatuagens, gosta de falar de economia - o seu irmão Ricardo Stanford Geromel é formado em administração de empreszas e trabalha nos EUA na Forbes, onde é um dos responsáveis pelo raking anual dos milionários - e é fluente em inglês, alemão e espanhol.

É tudo aquilo que Agostinho Carrara não é.

