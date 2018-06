Dezasseis anos depois de se ter estreado com uma vitória sobre um campeão do mundo, o Senegal voltou a entrar bem num Mundial de futebol, derrotando a Polónia por 2-1, em jogo a contar para o Grupo H e que encerrou a primeira jornada do Rússia 2018.

O Senegal é, assim, a primeira selecção africana a vencer no Mundial 2018, depois das derrotas do Egipto, Nigéria, Marrocos e Tunísia, e e partilha a liderança do agrupamento com o Japão, que triunfou por 2-1 sobre a Colômbia.

Num jogo que não estava a ser espectacular, o primeiro golo acabou por ser um autogolo já na fase final da primeira parte. Aos 37', um remate de Idrissa Gueye parecia ir para fora, mas a bola bate em Thiago Cionek, central polaco de origem brasileira, e acaba por entrar na baliza de Szczesny.

Já na segunda parte e num lance que promete dar que falar, o Senegal chega ao 2-0. A jogada começa num erro de Krychowiak aproveitado por Niang, que, depois, chega primeiro à bola que o guarda-redes polaco e faz golo. O que pode dar polémica é que Niang estava a ser assistido fora do relvado e não é claro que o árbitro lhe tenha dado autorização para entrar.

Já perto do final, Krychowiak reduziu para 2-1, num cabeceamento no limite da pequena área após livre, mas não foi o suficiente para evitar o triunfo do Senegal, que volta a entrar a ganhar num Mundial depois de o ter feito em 2002 frente à França, sendo que essa selecção era capitaneada por Aliou Cissé, que é o actual seleccionador dos senegaleses.

