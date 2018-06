Meghan Markle fez a sua estreia em Ascot, uma das mais importantes corridas de cavalos a nível mundial e um dos eventos mais exclusivos do calendário social do Reino Unido. A duquesa de Sussex chegou ao recinto de carruagem, acompanhada pelo marido, o príncipe Harry, pelo príncipe Eduardo e a sua mulher, Sophie Rhys-Jones, condessa de Wessex.

PUB

No primeiro dia do evento – que se prolonga até sábado – a família real esteve representada também pelo príncipe Carlos, Camila, princesa Ana e pela própria rainha Isabel II, que ontem foi bisavó pela sétima vez – filha da neta Zara Tindall, filha de Ana.

Meghan escolheu, de acordo com a revista Elle, um vestido branco com um cinto preto da Givenchy – a marca que vestiu também no dia do casamento, para a cerimónia na igreja, desenhado pela directora criativa Clare Waight Keller. A duquesa escolheu também um vestido da casa francesa para o primeiro evento a solo com a rainha, na semana passada. Markle usou ainda um chapéu da marca londrina Philip Treacy, de acordo com o Evening Standard.

PUB

Harry e Meghan celebram esta terça-feira um mês de casamento e vão entregar o troféu ao vencedor da corrida St James’ Palace Stakes, de acordo com o programa oficial do Royal Ascot.

PUB