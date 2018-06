Um casal de idosos foi encontrado morto em casa nesta segunda-feira, nas Caldas da Rainha, em avançado estado de decomposição, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), disse à Lusa o comandante dos bombeiros.

PUB

O casal foi descoberto pelos Bombeiros das Caldas da Rainha, chamados "para uma abertura de porta" após o alerta dado pelos vizinhos, "que não os viam desde quinta-feira", disse à Lusa o comandante da corporação, Nelson Cruz.

De acordo com o mesmo responsável "o corpo da mulher encontrava-se no corredor e o do homem na sala" da habitação, localizada num bairro social, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

PUB

Ainda segundo o comandante, "o estado de decomposição em que se encontravam os corpos não permitiu verificar se existiam ferimentos".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em declarações à Lusa, o coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, Gil Carvalho, disse que "estão a ser recolhidos indícios na casa onde foram encontrados os cadáveres do casal", adiantando ser "ainda cedo para avançar quaisquer dados sobre as causas da morte".

O alerta foi dado às 15h50 e no local estiveram três viaturas e nove homens dos bombeiros das Caldas da Rainha e uma patrulha da GNR.

A investigação foi entregue à PJ cujos investigadores se encontravam, às 19h30, no local.

PUB