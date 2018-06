Um homem disparou uma arma automática sobre um grupo de pessoas em Malmo, na Suécia, nesta segunda-feira. O ataque provocou pelo menos quatro feridos, cuja gravidade ainda não é conhecida.

PUB

De acordo com um jornalista no local, o homem disparou a arma contra uma multidão de adeptos que festejava a vitória da equipa sueca, que derrotou a Coreia do Sul, por 1-0, no Mundial de futebol.

PUB

PUB