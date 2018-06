O conservador Ivan Duque venceu este domingo a segunda volta das eleições presidenciais colombianas, batendo o candidato de esquerda e ex-guerrilheiro Gustavo Petro. Cerca das 00h de Portugal Continental, e com a quase totalidade dos votos contados (98,2%), Duque somava 53,9% das preferências.

O resultado confirma o que as sondagens já apontavam: o candidato conservador irá suceder a Juan Manuel Santos. Duque é apoiado pelo antigo Presidente Álvaro Uribe, que se opõe ao acordo de paz com as FARC. O documento, que pôs termo a uma guerra de várias décadas que fez pelo menos 220 mil mortos, valeu ao Presidente cessante Juan Manuel Santos o Prémio Nobel da Paz em 2016, mas continua a enfrentar forte oposição de vários sectores da sociedade colombiana.

