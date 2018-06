O presidente da Junta da Galiza, Alberto Nuñez Feijóo, não será candidato à sucessão de Mariano Rajoy como líder do Partido Popular (PP). A decisão foi anunciada pelo próprio Feijóo nesta segunda-feira. “Não posso faltar aos galegos porque seria faltar a mim mesmo”, justificou o presidente da Junta da Galiza.

“Ser presidente da Galiza é a maior das minhas ambições políticas”, argumentou Feijóo. “Em 2016, pedi aos galegos que confiassem em mim para mais quatro anos. Comprometi-me com eles até 2020. Sem completar o meu compromisso, não posso faltar aos galegos, porque seria faltar a mim mesmo”, explicou.

O Governo de Mariano Rajoy foi derrubado no início de mês por uma moção de censura do PSOE, na sequência das sentenças do caso de corrupção Gürtel.

Aguarda-se agora a posição da secretária-geral do PP, Dolores de Cospedal, e da ex-vice-presidente do Governo, Soraya Sáenz de Santamaría, dois dos nomes apontados como potenciais candidatos.

Para já existem quatro candidatos à liderança do PP. O primeiro a anunciar a sua candidatura foi José Ramón García Hernández, porta-voz do partido no Congresso. Esta segunda-feira somaram-se a Hernández mais três candidatos: José Manuel García Margallo, Pablo Casado e José Luis Bayo.

A escolha do sucessor de Mariano Rajoy será oficializada no congresso extraordinário do partido, marcado para os dias 20 e 21 de Julho

