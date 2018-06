O Presidente norte-americano, Donald Trump, quer criar uma força militar para o espaço. O anúncio surgiu nesta segunda-feira, durante um encontro com o Conselho Nacional Espacial dos EUA.

“Não é suficiente termos uma presença no espaço. Temos de ter um domínio americano no espaço”, asseverou o líder norte-americano. “Vamos ter a Air Force e vamos ter a Space Force. Separadas, mas iguais. Vai ser qualquer coisa”, antecipou Donald Trump, sem detalhar os objectivos desta força militar especializada.

A proposta já está a preocupar especialistas, incluindo militares seniores, que antecipa um conflito com a Força Aérea norte-americana. “Felizmente o Presidente não o pode fazer sem a aprovação do Congresso, porque agora não é o momento de dividir a Força Aérea. Existem demasiadas missões em curso”, considerou o senador democrata Bill Nelson.

O Pentágono ainda não comentou a intenção de Donald Trump, mas deverá seguir as ordens da Casa Branca, diz a Reuters.

Já em Dezembro do ano passado, Donald Trump assinou a “Directiva de Política Espacial 1”, com o objectivo enviar os norte-americanos à Lua e criar aí os alicerces para um dia se chegar a Marte.

Antes disso, o Presidente norte-americano assinou legislação relativa à NASA, aprovada antes no Congresso dos Estados Unidos, para que o país permanecesse “na vanguarda da exploração e da descoberta”.

A primeira chegada ao solo lunar aconteceu a 21 de Julho de 1969, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong (1930-2012), seguido por Buzz Aldrin, desceu as escadas do módulo de aterragem da missão Apolo 11 e pisou a Lua.

Os Estados Unidos são membros do Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967, um tratado de exploração pacífica do espaço exterior, que proíbe o armazenamento de armas de destruição maciça no espaço e permite o recurso a corpos celestiais de forma pacífica.

