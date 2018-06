Iñaki Urdangarin, cunhado de Felipe VI, rei de Espanha, deu entrada na manhã desta segunda-feira na prisão de Brieva (província de Segóvia). O marido da Infanta Cristina foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão por desvio de fundos, na sequência de uma investigação ao caso Noós, numa sentença confirmada pelo Supremo Tribunal.

Segundo a justiça espanhola, o marido da infanta Cristina, irmã de Felipe VI, utilizou ligações à família real para ganhar concursos públicos para organizar, entre outros, eventos desportivos, tendo em seguida desviado fundos para a Aizoon, uma empresa que geria em conjunto com a esposa e utilizava para financiar um estilo de vida luxuoso.

A prisão de Brieva fica a 108 quilómetros a norte de Madrid e foi escolhida pelo próprio Urdangarin, de entre os 82 estabelecimentos prisionais que existem em solo espanhol, refere o diário El País. Actualmente, vivem cerca de 200 reclusos na prisão de Brieva.

A Casa Real espanhola reafirmou na terça-feira o “respeito absoluto pela independência do poder judicial”, depois de ter tomado conhecimento da decisão do Supremo Tribunal. Desde o início do reinado de Felipe VI que a Casa Real tem manifestando respeito pela independência dos tribunais em todas as fases do processo judicial Nóos.

O Supremo Tribunal espanhol também reduziu a quantia que a magistratura de Palma de Maiorca tinha imposto à infanta Cristina, pela responsabilidade civil a título lucrativo no caso Nóos, de 265.088 euros para 136.950 euros.

O julgamento colocou um membro da Casa real no banco dos réus pela primeira vez na história do país. Cristina de Borbón, acusada de cumplicidade nos delitos fiscais do marido foi, porém, absolvida.

Filipe VI retirou à irmã e ao cunhado o título de duques de Palma de Maiorca e reduziu a família real ao núcleo familiar e aos pais, os reis eméritos. A família Urdangarin fixou residência em Genebra, na Suíça, onde Cristina de Borbón trabalha para a rede Aga Khan.

Iñaki Urdangarin tinha sido inicialmente condenado a seis anos e três meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 512.553 euros por enriquecimento com dinheiros públicos através de um esquema fraudulento feito pelo Instituto Nóos, que fundou e dirigiu entre 2004 e 2006.

A decisão do juiz foi conhecida 11 anos depois do início do caso, quando um deputado socialista pediu explicações pelos custos elevados de um fórum sobre turismo e desporto organizado por Iñaki Urdangarin para o Governo Regional das Ilhas Baleares.

