Uma carrinha atingiu quatro pessoas na manhã desta segunda-feira, provocando um morto e três feridos no final do festival Pinkpop, na Holanda, que teve início na sexta – o atropelamento aconteceu horas depois do concerto do cantor Bruno Mars. Algumas horas depois de o condutor ter fugido do local do crime, a polícia deteve um homem e apreendeu a carrinha branca que esteve envolvida no atropelamento.

As autoridades adiantaram ainda que a estrada onde aconteceu o sinistro foi encerrada, assim como duas outras vias, por questões de investigação forense. Não se sabe ainda se o atropelamento foi acidental ou intencional e “a investigação está em curso”, disse o porta-voz da polícia holandesa, Hub Haenen.

Segundo a Reuters, foi enviada uma mensagem às pessoas no local para terem atenção a um Fiat Doblo com o número 257 na matrícula; segundo a BBC, a matrícula era holandesa.

A televisão RTL descreve que no local estiveram ambulâncias, elementos da polícia tanto da Holanda como da Bélgica e um helicóptero. A BBC adianta ainda que o atropelamento aconteceu por volta das 4h da manhã (menos uma em Portugal), perto de uma zona de campismo onde alguns dos visitantes do festival ficam a dormir.

O festival Pinkpop é um dos mais populares da Holanda e junta dezenas de milhares de pessoas anualmente; a edição deste ano decorreu na região de Limburgo, no sul do país. No Facebook, a organização do evento disse estar “chocada” com a notícia do atropelamento.

