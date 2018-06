A estrada nacional que liga Lisboa ao Norte do país é a explicação que Manuel Alves encontra para o sucesso deste doce, desde que foi criado, nos anos 1970. Nessa altura, não havendo ainda a auto-estrada A1, como há hoje, era necessário atravessar São João da Madeira. E porque não vender bolinhos a quem passasse? Foi a ideia de uma senhora chamada Ermelinda: criou a receita e começou a habituar os viajantes a aproveitarem a passagem pela cidade levando o seu homónimo doce.

Hoje, há menos gente a fazer longas distâncias por aquele caminho, mas Manuel Alves, na agora sua Confeitaria Concha Doce, mantém a produção das ermelindas. Para os habitantes locais, é uma vantagem; para quem conhece e planeia passar por ali, é uma satisfação.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

