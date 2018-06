Dias depois de se saber que a Volkswagen (VW) aceitou pagar uma multa de mil milhões de euros, por causa da fraude com a medição de emissões gasosas em carros com motor diesel, eis que a indústria automóvel alemã sofre outro abalo: o presidente da Audi (subsidiária da VW), Rupert Stadler, foi detido nesta segunda-feira de manhã, devido ao mesmo caso, que ficou para a história como o dieselgate. Presente a um juiz de Munique, este ordenou a sua prisão preventiva, por causa do risco de destruição ou ocultação de provas, segundo informam as edições online de alguns jornais alemães.

Stadler dirige a Audi há 11 anos. Há uma semana, o Ministério Público anunciou que ele e outro membro da administração da Audi estavam indiciados pelos crimes de fraude, após a investigação preliminar da justiça alemã, noticia a Spiegel. O processo tem neste momento 20 arguidos e Radler é responsabilizado por não ter mandado travar a venda de carros equipados com software que manipulava as medições de gases poluentes, levando assim a apresentar valores mais baixos do que os reais.

A polícia alemã fez buscas nas casas de Stadler e de um ex-directyor de desenvolvimento de motores da Audi. A sede da Audi também já tinha sido alvo de duas incursões judiciais em duas ocasiões, Março de 2017 e Fevereiro de 2018. Segundo o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, os procuradores envolvidos na investigação deram credibilidade a correspondência encontrada nas buscas e que indiciam que Stadler e outros administradores e responsáveis da Audi conheciam o problema e teriam tentado ocultá-lo.

A Reuters refere que a Audi terá vendido cerca de 220 mil viaturas a diesel equipados com o software que manipulava a medição dos níveis de emissão de gases poluentes.

A casa-mãe da Audi confirmou a detenção de Stadler, através de um porta-voz, remetendo para depois da apresentação do líder da Audi a um juiz mais comentários. Em Maio, a Audi tinha admitido que 60 mil unidades dos modelos A6 e A7 equipados com motor a gasóleo tinham problemas com o referido software. Esta quantidade junta-se aos mais de 850 mil carros que a Audi tinha chamado às oficinas em 2017, para verificações.

O "dieselgate" começou nos EUA, onde foi detectada pela primeira vez, em 2015, a utilização abusiva de um software fraudulento que baixavam artificialmente as leituras de gases poluentes emitidos por uma diversidade de motores germânicos. A VW confessou ter vendido 600 mil unidades com este problema nos EUA. Em todo o mundo, haverá 11 milhões de carros desta marca equipados com o mesmo sistema.

