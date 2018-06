A Suécia venceu esta segunda-feira a Coreia do Sul, por 1-0, no segundo jogo da primeira jornada do Grupo F referente ao Campeonato do Mundo de futebol, no Rússia2018, colocando ainda maior pressão sobre os campeões do Mundo, derrotados na véspera pelo México.

PUB

Um golo do central Granqvist (65', de grande penalidade) decidiu mais uma partida em que o VAR assumiu papel crucial, confirmando a falta cometida por Kim Min-woo sobre Claesson.

A Suécia - "carrasco" da Itália no play-off de qualificação para o Mundial - juntou-se aos mexicanos na liderança do grupo, defrontando no sábado a Alemanha.

PUB

PUB