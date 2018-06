O Sporting anunciou nesta segunda-feira a contratação de Sinisa Mihajlovic como novo treinador. O sérvio assinou por três temporadas.

Sinisa Mihajlovic, de 49 anos, começou a carreira de treinador como adjunto do Inter (2006-08), tendo depois orientado como técnico principal vários clubes em Itália, como Bolonha (2008-09), Catânia (2009-10) e Fiorentina (2010-11). Seguiu-se uma passagem pela selecção sérvia (2012-13, antes do regresso ao futebol italiano, para orientar a Sampdória (2013-2015), o Milan (2015-16) e o Torino (2016-2018), clube do qual foi despedido em Janeiro passado.

Neste percurso como treinador, Mihajlovic não conquistou qualquer título.

Mihajlovic é o primeiro treinador estrangeiro escolhido por Bruno de Carvalho, que até agora tinha optado sempre por treinadores portugueses (Leonardo Jardim, Marco Silva e Jorge Jesus). A questão é que futuro terá o treinador sérvio em Alvalade, já que o clube vive um momento de instabilidade, com os sócios a decidirem no próximo sábado se avança ou não a destituição de Bruno de Carvalho.

