A sul-africana Caster Semenya, dupla campeã olímpica de 800 metros, vai contestar na justiça desportiva as novas regras que a IAAF (Fedaração Internacional de Atletismo) quer aplicar às atletas com hiperandrogenia.

PUB

Em comunicado veiculado pelos advogados da atleta, Semenya apresentará queixa “no Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana”, uma situação que ainda não tinha sido confirmada ao início da tarde.

“Estou muito zangada por voltar a ser de novo colocada sob os projectores”, disse a atleta. “Não gosto de falar da nova regra, apenas correr naturalmente, tal como nasci”.

PUB

Em Abril, a federação internacional anunciou, para vigorar a partir de Novembro, novas regras para as atletas que produzam de forma natural muita testosterona, considerando que esse desajustamento hormonal as beneficiava.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As atletas em questão, como Semenya, deverão baixar a taxa de testosterona com recurso a medicação para participar nas provas internacionais com distância entre 400 metros 1.500 metros.

“Não é justo que alguns coloquem em causa o que sou. Sou Mokgadi Caster Semenya, sou mulher, sou rápida", disse a tricampeã mundial.

As novas regras já tinham sido questionadas pela federação sul-africana de atletismo, que está em consonância com Semenya.

PUB