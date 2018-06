O seleccionador sueco, Janne Andersson, pediu desculpa à Coreia do Sul, por causa da presença de um elemento da equipa técnica sueca num treino de um dos adversários dos nórdicos, a Coreia do Sul. Na conferência de antevisão do jogo entre Suécia e Coreia do Sul (nesta segunda-feira às 13h), Andersson referiu-se a um incidente ocorrido no centro de treinos sul-coreano na Áustria. Ao que tudo indica, um membro da equipa técnica sueca foi apanhado, ainda antes do Mundial, a vigiar os treinos da formação sul-coreana. “É muito importante mostrar respeito pelos adversários, de toda e qualquer maneira. Se [o incidente] foi visto de outra maneira, pedimos desculpa”, afirmou o seleccionador sueco, acrescentando que o colega dele pensava que o treino era aberto ao público.

“[Depois de ter sido expulso do centro de treinos], ele viu a equipa de longe”, descreveu o seleccionador. Apesar da insistência dos jornalistas, Janne Andersson não comentou os rumores segundo os quais a Suécia teria, alegadamente, alugado uma casa com vista privilegiada para o centro de treinos sul-coreano.

Janne Andersson lamentou a proporção que o incidente tomou, apontando o dedo aos órgãos de comunicação: “Como dizemos frequentemente, estão a transformar uma coisa minúscula em algo muito maior. Estão a fazer uma tempestade num copo de água”.

Este episódio de “espionagem” não surpreendeu o seleccionador sul-coreano, Shin Tae-yong, que tomava precauções para proteger as informações tácticas do grupo: “Mudámos as camisolas dos jogadores porque não queríamos mostrar tudo e [também porque] queríamos confundi-los. Eles podem conhecer alguns dos nossos atletas, mas é muito difícil para os ocidentais distinguirem entre asiáticos. Por isso é que o fizemos”, revelou o técnico sul-coreano.

Suécia e Coreia do Sul integram o grupo F, com Alemanha e México. Depois da vitória dos mexicanos sobre os alemães, este domingo, por 1-0, as duas selecções procuram uma vitória que permita partilhar a liderança do grupo com os mexicanos.

Sem Zlatan Ibrahimovic, a equipa treinada por Janne Andersson quer regressar aosn triunfos, depois de ter ficado em branco nos três jogos de preparação. A Coreia do Sul também procura os três pontos da vitória, depois de derrotas contra o Senegal e a Bósnia. O jogo começa às 13h (hora portuguesa) desta segunda-feira, e será a primeira partida disputada no Estádio de Níjni Novgorod, construído para o Mundial 2018.

