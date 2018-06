O Rio Ave, quinto classificado na última edição da I Liga de futebol, regressou esta segunda-feira ao trabalho com 22 jogadores, numa lista com uma nova equipa técnica, vários ausentes, algumas indefinições e apenas cinco reforços confirmados. José Gomes, que treinava o Al Taawon, da Arábia Saudita, foi o técnico escolhido para substituir Miguel Cardoso, um dos obreiros de uma das melhores épocas no historial de participações do emblema vila-condense no escalão principal do futebol português.

O quinto lugar alcançado na I Liga só tem precedentes na temporada 1981/82, quando a equipa foi treinada por Félix Mourinho, mas, mesmo assim, nunca o clube conseguiu amealhar tantos pontos (51). José Gomes, de 47 anos, vai ter a responsabilidade de manter a bitola dos vila-condenses, por quatro vezes nas últimas (seis) temporadas classificados nos primeiros sete lugares, recorrendo a um plantel, de novo, em profunda transformação. Dos 11 jogadores mais utilizados na I Liga em 2017/18, restam somente o capitão Tarantini e Nélson Monte. Além destes, mantêm-se no plantel os guarda-redes Rui Vieira, Carlos Alves e, em princípio, Makaridze, os defesas Nadjack e Silvério, os médios Nuno Santos, Leandrinho e Diego e os avançados Gabi e Ronan. Os últimos quatro destes jogadores são esperados nos próximos dias.

Os adeptos que acorreram esta segunda-feira ao estádio do Rio Ave, palco do primeiro treino da nova temporada, apenas puderam ver seis reforços, embora o central belga Buatu só vá ser oficializado após serem ultrapassados alguns pormenores burocráticos. Os centrais Toni Borevkovic, da Croácia, e Miguel Rodrigues e o lateral esquerdo Afonso Figueiredo são as novidades na defesa vila-condense, que conta ainda, de novo, com os avançados Murilo Freitas e Bruno Moreira.

Os defesas Tiago (ex-equipa B), Costinha (ex-júnior e equipa B), os médios Martim (ex-equipa B), Diogo Freitas (ex-júnior e B), Vitó (ex-Vilaverdense) e Rafa (ex-Sporting da Covilhã) e os avançados Jaiminho (ex-Merelinense) e Schutte (ex-equipa B) juntaram-se aos trabalhos do plantel principal, mas o seu futuro deverá passar pela formação de Sub-23.

No relvado, o técnico José Gomes disse aos jornalistas que vão chegar mais jogadores e para todos os sectores da equipa, que perdeu tão só a base da época passada. Entre outros saíram Cássio, Lionn, Marcelo, Yuri Ribeiro, Pelé, João Novais ou Guedes.

O Rio Ave iniciou esta segunda-feira os trabalhos de preparação para 2018/19 com a realização de exames médicos pela manhã, que se repetirão na terça-feira, reservando o período da tarde nestes dois para o trabalho de campo dos jogadores.

De quarta a sexta-feira, o plantel às ordens de José Gomes realiza dois treinos por dia, a prática a seguir durante o estágio. No sábado, cumprindo a tradição, o Rio Ave realiza o primeiro particular, diante da selecção concelhia de Vila do Conde.

O primeiro jogo oficial do Rio Ave está marcado para o dia 26 de Julho e diz respeito à participação da equipa na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.

