O avançado Nikola Kalinic foi expulso, na manhã desta segunda-feira, da concentração da selecção da Croácia, confirmou a Federação de Futebol Croata, numa nota publicada na sua página oficial. O jogador do AC Milan foi afastado do Mundial da Rússia depois de, no passado sábado, se ter recusado a entrar em campo a cinco minutos do fim, numa partida em que a Croácia venceu a Nigéria por 2-0. A equipa dos Balcãs perde assim um avançado, ficando com apenas um “numero nove” de raiz, Mario Mandžukic, jogador da Juventus. O próximo jogo será frente à vice-campeã do Mundo, Argentina, na quinta-feira, numa partida decisiva para as contas do grupo D.

“Durante o encontro com a Nigéria, o Kalinic estava a aquecer e era suposto ter entrado na segunda parte. Porém, ele afirmou que não estava pronto a entrar devido a um problema nas costas. A mesma coisa aconteceu no jogo amigável contra o Brasil na Inglaterra, e também na sessão de treino no domingo. Eu aceitei isto calmamente, e porque preciso dos meus jogadores prontos para jogar, tomei a decisão”, explicou o técnico croata Zlatko Dalic.

O jogador foi suplente nos últimos quatro jogos, tendo marcado o seu último golo em Novembro de 2017, na eliminatória de qualificação para o Mundial frente à Grécia (4-1). Nas últimas cinco partidas disputadas pela selecção croata, o avançado nunca foi titular, entrando por quatro vezes no decorrer da segunda parte. De acordo com a imprensa da Croácia, o jogador de 30 anos estava descontente com as opções tomadas pelo técnico, factor que o levou a recusar ingressar no jogo frente à Nigéria, alegando "dores de costas".

A informação foi avançada em primeira mão pelo órgão de comunicação social croata 24sata na manhã de segunda-feira, mas a Federação esperou pela conferência de imprensa do técnico Zlatko Dalic, para confirmar o afastamento do ponta-de-lança de 30 anos. Ainda não se conhece, para já, substituto para o jogador que conta com 42 internacionalizações e 15 golos marcados ao serviço da selecção da Croácia.

