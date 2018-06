A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira que vai protestar junto da FIFA o facto de não ter sido utilizado o sistema de videoárbitro (VAR) na jogada que deu o golo do empate à Suíça (1-1), no Mundial 2018.

O coordenador da selecção brasileira, Edu Gaspar, disse que a carta, enviada para a Comissão de Arbitragem do organismo de cúpula do futebol mundial, pretende pedir explicações e manifestar a "estranheza" da CBF relativamente à não utilização do VAR no golo de Zuber, que deu o empate a uma bola à Suíça no domingo, no jogo entre as duas equipas da primeira jornada do grupo E.

Em Rostov, o defesa Miranda e o seleccionador Tite, entre outros jogadores da seleção brasileira, protestaram uma alegada falta de Zuber sobre o central do Inter de Milão antes de cabecear para o 1-1.

