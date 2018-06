Éuma novidade no palco de um Campeonato do Mundo e terreno fértil para dúvidas e inquietações. A adopção do videoárbitro (VAR) nos jogos que decorrem na Rússia tem contribuído para emendar decisões potencialmente erradas, mas também tem provocado alguma incompreensão entre as comitivas em competição. A do Brasil é uma delas.

A notícia foi nesta segunda-feira avançada ao PÚBLICO por Edu Gaspar, director de selecções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF): o Brasil vai dirigir um pedido de esclarecimento à FIFA sobre o protocolo do VAR. Isto porque, à semelhança do que tem acontecido com os responsáveis de outras selecções, nem sempre o timing e o mote para a intervenção dos elementos do VAR é facilmente perceptível.

No caso em apreço, o brasileiros ficaram desagradados com a decisão do árbitro de validar o golo do empate da Suíça, apontado por Steven Zuber. Isto porque o médio do Hoffenheim empurrou pelas costas o central Miranda antes de cabecear para a baliza. Um lance que não foi alvo de revisão por parte do VAR.

De resto, o raio de intervenção do VAR também já tinha sido questionado no final do Portugal-Espanha, do Grupo B, na sequência do lance que esteve na origem do 1-1, em que Diego Costa atinge Pepe antes de ficar em boa posição para finalizar. O golo foi validado por Gianluca Rocchi, mas as dúvidas que se geraram a posteriori levaram mesmo a FIFA a emitir um comunicado, no qual explicava que o árbitro pediu uma verificação do lance através do sistema de comunicação.

