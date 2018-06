Harry Kane salvou aos 90+1' a Inglaterra de um empate frustrante frente à Tunísia, bisando em tempo de compensação em partida da primeira jornada do Grupo G, com os ingleses a vencerem (2-1) na estreia no Campeonato do Mundo, apesar da entrada fortíssima, traída pela ineficácia.

Karry Kane já dera vantagem aos ingleses numa recarga implacável (11'), na sequência de um canto em que o central John Stones cabeceou para defesa de recurso de Mouez Hassen, que acabou batido pelo "matador" do Tottenham.

Os britânicos exerceram um domínio sufocante nos minutos iniciais, com o guarda-redes tunisino a coleccionar um punhado de defesas impressionantes e Lingard a cotar-se como o grande perdulário, facto aproveitado pelo adversário para se manter vivo no encontro.

A lesão do guarda-redes Hassen, que ainda protelou a substituição até aos 15 minutos, aumentou os já elevadíssimos níveis de ansiedade provocados por uma organização caótica. Mas contrariamente ao cenário de domínio inglês absoluto que se desenhava, a Tunísia conseguiu recompor-se e até igualar, na sequência de um penálti completamente evitável de Walker sobre Fakhreddine Ben Youssef, que Sassi converteu (35').

O árbitro do encontro, o colombiano Wilmar Roldan (com o português Tiago Martins como VAR 3), perdoaria cerca de cinco minutos volvidos um penálti bem mais flagrante sobre Harry Kane, o que juntamente com o último desperdício de Lingard (bola ao poste) na primeira parte, penalizava a jovem selecção de Inglaterra.

No regresso, a Inglaterra revelou enormes dificuldades para se libertar do colete de forças que os tunisinos urdiram, esgotando todas as tentativas com Gareth Southgate em busca do golo da vitória, que surgiu mesmo ao cair do pano, pelo inevitável Kane: de cabeça, o ponta-de-lança emendou ao segundo e garantiu aos britânicos uma estreia que valeu três pontos.

