A Federação de Futebol da Arábia Saudita confirmou esta segunda-feira um incidente com o avião que teve de aterrar de emergência em Rostov-on-Don, após ter sido declarado um incêndio numa asa do A319-100 das linhas aéreas russas que transportava a selecção saudita para o compromisso de quarta-feira, frente ao Uruguai, jogo da segunda jornada do Campeonato do Mundo 2018.

PUB

Sem registo de feridos, os sauditas sobreviveram a enorme susto, estando já focados no próximo jogo, depois da goleada (5-0) averbada frente à Rússia, no jogo de abertura do Mundial.

?? PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1 — Ahdaaf (@ahdaafme) June 18, 2018

PUB

PUB