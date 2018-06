Nunca as mulheres se destacaram tanto na política portuguesa como hoje. Mulheres determinadas, combativas e comprometidas com a causa pública, que não baixam os braços, não amedrontam e não se resignam com o facto de terem um percurso na política muito mais complexo, difícil e cheio de obstáculos pelo simples facto de serem mulheres.

Dizia Natália Correia que a ‘sabedoria’ é mesmo feminina. Que ‘sophia’ é uma virtude feminina e que a ‘filosofia’ é masculina. Que “o homem enamora-se da sabedoria, mas nunca chega lá. E o percurso para... a mulher, ela própria, é ovularmente o segredo do Universo. Ela contém em si a sabedoria. Às vezes não tem é consciência disso”.

Sábias palavras que encerram em si tantas verdades. De facto, às vezes não temos consciência disso, mas os homens da política têm. Só por isso se pode justificar a forma como somos tratadas. Se subservientes e bem comportadas, boas meninas que não ousam brilhar para não criarem sombras incómodas; se simples cumpridoras dos seus deveres políticos mínimos, sem almejarem qualquer projecção política ou ambicionarem os cargos de poder; se seguirem a norma e se sujeitarem à simples condição de migalha que atesta o cumprimento da lei das quotas; se simplesmente existirem sem luz própria que possa ofuscar outras ambições no masculino; se assim for, tudo é felicidade, tudo é maravilhoso, são modelos a seguir.

Mas ai das que tenham luz própria; ai das que ousem querer ser mais do que uma quota a cumprir; ai de quem ambicione ser meio para a concretização dos sonhos de muitos, que tenha pensamento estruturado, que saia fora da norma, que exista independentemente dos demais, que tenha rasgo, vontade, determinação. Torna-se de imediato um alvo a abater. Não deixa de ser um paradoxo num meio que tantas vezes apela à democracia, que tantas vezes fala da igualdade de oportunidades. Um faz-de-conta hipócrita que nos torna presas a perseguir de forma vil e covarde com laivos de uma democracia que não existe.

‘Pelo na venta’. É isto mesmo: ‘pelo-na-venta’! A condição automática para a exclusão no mundo do ‘homem-politico’. Esta expressão tão portuguesa a que tantos atribuem o significado de “ter mau génio” serve apenas o propósito dos que não conseguem ver além da fisionomia. Na realidade, é bem mais do que isso. É ser ousada, arrojada, corajosa. É querer Ser, mais do que Estar. É ser inteira. É colocarmos tudo aquilo que somos no mínimo que fazemos, como dizia Fernando Pessoa.

E é assim que devemos ser. É assim que quero ser, sempre.

Aproveito para destacar uma belíssima intervenção no XXII Congresso Nacional do PS. Um verdadeiro tratado proferido pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina. Um exemplo perfeito daquilo que uma mulher com ‘pelo na venta’ é capaz de fazer num mundo de homens.

Desejo-lhe todos os êxitos numa caminhada que sabemos nem sempre fácil. Uma palavra ainda para o departamento nacional das Mulheres Socialistas, na pessoa da sua presidente Elza Pais, pelas grandes conquistas alcançadas em prol dos direitos humanos e da igualdade plena de direitos.

