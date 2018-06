A zona central da ilha de São Miguel, nos Açores, registou um "ligeiro incremento da atividade sísmica", desde o início da tarde de sexta-feira, informou hoje o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores.

"Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), registou-se desde as 13h17 de sexta-feira [mais uma hora em Lisboa] um ligeiro incremento da actividade sísmica na parte central da ilha de São Miguel, mais concretamente na área compreendida entre o vulcão do Fogo e o vulcão das Furnas", adiantou o serviço, numa nota divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

De acordo com a mesma fonte, foram registados sismos de "baixa magnitude", sendo os mais energéticos de "1,9 na escala de Richter".

O Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores acrescenta que o CIVISA está "a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário".

