Os exames nacionais, que arrancam nesta segunda-feira, são fonte de alguma ansiedade para os 260 mil alunos inscritos. No período entre o fim das aulas e o dia da prova, as horas a fio passadas com os olhos postos na matéria tornam-se rotina. Mas chegado o dia que antecede a derradeira avaliação, já pouco haverá a fazer se não relaxar. Dois psicólogos, um professor, um pediatra e uma nutricionista explicam como deve ser passado o dia que antecede o exame. Uma coisa é certa: estudar sem parar está fora de questão.

O professor de Educação Física Alexandre Henriques aconselha a revisão dos temas de manhã e ao fim do dia. E avisa que “não se pode ir para a véspera sem saber a matéria”. No fundo, o dia que antecede o exame deve ser de “recuperação e descontracção”. O pediatra Mário Cordeiro sugere que "vão dar uma volta, ao cinema, ver montras, andar a pé, qualquer coisa".

Também o psicólogo e professor da Universidade do Minho, João Lopes, reconhece que, quanto à matéria estudada, “não há nada a fazer” neste último dia. Resta “levar a vida normal”. O psicólogo defende ainda que a ansiedade “pode ser positiva, desde que não seja disfuncional”. Para descontrair, sugere a prática de alguma actividade física, mas reconhece que não seja o ideal para todas as pessoas. “Há quem fique ainda mais ansioso quando se desvia do foco” e essas pessoas devem então rever a matéria.

Os conselhos dos especialistas Alimentação

O pequeno-almoço “é uma refeição que, quando tomada de forma adequada, pode contribuir positivamente para melhorar os níveis de atenção, de concentração e de memória.” Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas “É importante promover a ingestão regular de água entre 1,5 a dois litros por dia." Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas Actividade física e entretenimento

"Acabem o estudo mais cedo e vão dar uma volta, ao cinema, ver montras, andar a pé, qualquer coisa." Mário Cordeiro, pediatra "Fazer exercícios de relaxamento." Ana Cristina Silva, psicóloga Descanso

"Um mínimo de oito horas de sono, ou seja, dez horas na cama, já que vai certamente custar a adormecer." Mário Cordeiro, pediatra "Durmam o que puderem. O sono não se força." João Lopes, psicólogo Estudo

"Deve rever-se a matéria de manhã e ao fim do dia." Alexandre Henriques, professor de Educação Física Não vale a pena “ficar a estudar até às tantas.” Mário Cordeiro, pediatra

Acima de tudo, é importante que os jovens “acreditem em si”, sublinha a psicóloga Ana Cristina Silva. E remata: “O que está sabido, está sabido.”

Sobre a alimentação, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, defende que “não existem receitas milagrosas, pelo que se deve apostar na prática de uma alimentação saudável ao longo de todo o ano: completa, variada e equilibrada”. E pormenoriza que “é importante fazer cinco a seis refeições distribuídas ao longo do dia, com intervalos de 2h30 a 3h, assegurando a manutenção da glicemia (concentração de açúcar no sangue) necessária para permitir uma boa concentração tão importante nesta altura do ano”.

Café ao pequeno-almoço

O pequeno-almoço “é uma refeição que, quando tomada de forma adequada, pode contribuir positivamente para melhorar os níveis de atenção, de concentração e de memória”, sublinha. Ainda no sentido de potenciar a função cognitiva, os peixes gordos como a cavala e a sardinha devem ser integrados na alimentação. Outro aspecto fundamental, diz a nutricionista, é a hidratação. Por isso, “é importante promover a ingestão regular de água entre 1,5 a dois litros por dia, faseadamente ao longo do dia para antecipar a sensação de sede”. Também a sopa, “por conter uma elevada quantidade de água e ser nutricionalmente rica”, deve ser consumida diariamente.

E se é certo que dormir é crucial, o psicólogo João Lopes também desdramatiza este aspecto. “Durmam o que puderem, porque o sono não se força.” Já o pediatra Mário Cordeiro apresenta outra estratégia: há que dormir oito horas, pelo que o melhor é deitar duas horas antes, porque já se espera alguma dificuldade em adormecer. Não vale a pena “ficar a estudar até às tantas”. Para garantir um sono de qualidade pode beber-se um chá de camomila e não fazer “nada de muito excitante antes de deitar” — os “ecrãs são de abolir”, defende o médico.

Mário Cordeiro alonga-se nos conselhos para o próprio dia do exame. “Se for à tarde, aproveitar a manhã para dormir é excelente” — algo que também se aplica ao dia anterior; quanto ao pequeno-almoço, aconselha “beber um café bem forte, porque ajuda à concentração, e comer pão com doce ou queijo". "Antes do exame, comer duas ou três gomas para ter ‘açúcar rápido’ e o cérebro funcionar mais a turbo. Beber bastante água durante a prova também ajuda a agilizar os processos cerebrais”, diz o médico.

