Entre 1 de Janeiro e 14 de Junho, houve 4742 incêndios rurais que resultaram na destruição de 4676 hectares, segundo o sistema de informação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Estes números estão muito abaixo da média dos últimos dez anos para o mesmo período graças a uma meteorologia benévola, algo que também já tinha acontecido em 2016.

<_o3a_p>

O número de ignições até nem está longe da média: de 2008 a 2017 esta situa-se nas 5400, enquanto agora está nas 4742, o que face ao que choveu não deixa de ser um número muito elevado. Mas em termos de área ardida, a distância é enorme: 4676 hectares para 11.357 de média.<_o3a_p>

Assim, neste primeiros cinco meses e meio de 2018, já se esfumaram 1736 hectares de florestas, 2808 hectares de matos e 132 de zonas agrícolas. Se compararmos com o ano passado, por esta altura já tinha havido mais de 6500 incêndios que destruíram quase 17 mil hectares de área total.<_o3a_p>

Muitos destes incêndios têm origem em queimadas, uma prática ancestral que muitos continuam a fazer e que o Governo pretende agora regular. Além do potencial destrutivo que podem ter se feitas sem controlo, o certo é que este ano já vitimaram seis pessoas que não conseguiram escapar ao fogo que atearam para queimar sobrantes da actividade agrícola e florestal. <_o3a_p>

Se se olhar para os incêndios com mais de 30 hectares, aqueles registados pelo EFFIS (Sistema de Informação Europeu sobre Fogos Florestais), confirma-se este quase meio ano benévolo: houve 34 fogos com estas características, contra uma média de 38 entre 2008 e 2017, e a área destruída por estes incêndios maiores foi de 1288 hectares contra os 6058 de média.<_o3a_p>

O facto de esta Primavera ter sido a terceira mais chuvosa desde 1931 ajuda a explicar estes números. No entanto, também em 2016 já tinha sido assim, tendo Maio sido o mais chuvoso dos 22 anos anteriores. Porém, nesse ano acabaram, mais tarde, por serem destruídos mais de 160 mil hectares, a maior destruição face aos dez anos anteriores.<_o3a_p>

Mas o que diz a experiência é que a violência dos fogos é cíclica – muito ligada ao tempo em que a vegetação volta a estar em condições para arder. Aconteceu em 2003-2005. Voltou a acontecer nos últimos anos. Se terminou ou não, é impossível saber. Mas mesmo que em 2018 se conjugassem novamente as condições meteorológicas extremas que ocorreram no ano passado, a área ardida não deveria ultrapassar os 300 mil hectares – contra os 440 mil de 2017. As contas são de Paulo Fernandes, especialista em fogos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e que fez parte da Comissão Técnica Independente que analisou os fogos do ano passado. <_o3a_p>

Este é um cenário limite, o máximo dos máximos, mas mesmo assim um imenso perigo. O facto de em 2016 e 2017 já ter sido destruída muita área florestal e de mato baixa as probabilidades de uma tão elevada destruição. Mas o risco continua elevadíssimo em certas zonas. Os distritos de Castelo Branco e Faro estão no topo das preocupações num país em que 1,9% do território (175 mil hectares) tem grandes hipóteses de ficar devastado neste ano.<_o3a_p>

Há zonas do país, como é o caso dos concelhos de Monchique, Oleiros, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Paiva e Aljezur, onde a probabilidade de se registarem fogos é muito elevada. Nas zonas mais problemáticas, há 23% de hipóteses de ocorrerem incêndios superiores a 250 hectares, o que é uma catástrofe, segundo um estudo da responsabilidade de Antónia Turkman e Feridun Turkman, do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa e que teve a colaboração de José Miguel Pereira e Ana Sá, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia (ISA), e de Carlos da Câmara, do Instituto Dom Luiz, também da Universidade de Lisboa.

Tem-se tentado que nem tudo fique nas mãos do S. Pedro. Há medidas em curso tanto do lado da defesa como do lado da prevenção. Mas não é num ano que um problema de décadas, muitas décadas, é resolvido. O que torna incontornável o facto de a meteorologia continuar a ser o joker no destino da floresta nacional neste Verão de 2018.

Aumentar

<_o3a_p>

