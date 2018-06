Touradas

Inacreditável a proposta apresentada pelo BE relativamente à transmissão das touradas depois das 22h0, com bolinha, porque estes espectáculos são susceptíveis de influenciar negativamente a formação da personalidade das crianças e adolescentes. Curiosa proposta quando a televisão, a qualquer hora do dia e da noite, mostra cenas pouco dignas de vária ordem, vistas por graúdos e crianças, assim como alguma imprensa com grande saída é especialista em descrições pormenorizadas de crimes violentos e de episódios pouco dignos. O toiro assim como outros animais existem especialmente para alimentar os humanos. E cortar o pescoço a uma galinha, é justo, o que ainda se faz? E nada fazer quanto aos migrantes no Mediterrâneo, como aquela criança morta à beira d’água, que correu mundo? Se agora é moda considerar os animais irracionais como seres humanos, fechem o Jardim Zoológico, soltem todas as aves e mandem para os seus locais próprios todos os outros animais. Evidentemente que não se advoga maus tratos aos animais irracionais, mas preocupem-se mais com os racionais, que estão tão precisados de auxilio, em muitas partes do mundo, incluindo Portugal.

Carlos Leal, Lisboa

A leste do país

Os cidadãos, de uma forma geral e muito abrangente, tornaram-se no que a sociedade civil os formatou. A escola e a família preparam-nos para a competição, porque, fora dos seus muros, o que vão encontrar é a concorrência feroz por um lugar ao sol. Mas atentemos só na escola.

No 2.º ciclo, a Educação Cívica, que, embrulhada com a Religião e Moral, tinha uma hora semanal, quase desapareceu, e deu lugar ao incremento da Educação Física e Desporto, que, tem, normalmente, 3 a 4 horas semanais. Ambas são necessárias, porque, tal como a máxima de Juvenal nos diz, deve coexistir alma sã em corpo são. Contudo, para tal se realizar, é preciso cuidar de ambos os aspectos de forma equilibrada.

As disciplinas de História e Geografia, que tinham manuais próprios, faziam parte do currículo do 1º ciclo, que, no tempo do chamado Ensino Primário, eram ministradas na 3.ª e 4.ª classes, desapareceram para dar lugar à disciplina denominada Estudo do Meio, onde aparecem uns resquícios de história nacional e local e pouco mais. Ainda houve um período, logo após o 25 de Abril, em que no 5.º ano do ciclo preparatório a disciplina de História foi substituída por Estudos Sociais, num programa onde até Otelo Saraiva de Carvalho era descrito como um herói nacional. A História só era recuperada no 6.º ano, num volume denominado História e Geografia de Portugal, leccionada em 3 horas semanais. Passados algum tempo, houve um assomo de consciência e a História e Geografia regressaram novamente ao 5.º ano, embora, também, no tempo reduzido de 3 horas semanais.

Isto para além de manifestar uma falta de respeito pelo passado, pelas nossas raízes, contribui para um manifesto isolamento do cidadão que, com as novas tecnologias da convivência à distância, se torna, cada vez mais, um ser isolado e desenraizado do meio.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

