O busto do futebolista Cristiano Ronaldo, da autoria do escultor Emanuel Santos, que se encontrava no Aeroporto Internacional da Madeira, foi substituído por outro na passada semana, sem que tenha sido emitida qualquer informação oficial sobre a mudança.

A substituição só foi noticiada na imprensa local neste domingo. O director do Aeroporto da Madeira, Duarte Ferreira, explicou à agência Lusa que a operação decorreu de quinta para sexta-feira e foi executada a pedido do Museu CR7, que é gerido por familiares de Cristiano Ronaldo.

O responsável indicou que a nova peça em bronze é da autoria de um escultor espanhol, sendo que a original fica na posse da administração do aeroporto. A agência Lusa tentou contactar o autor do primeiro busto, um autodidacta natural da Madeira, o que não foi possível até ao final da tarde.

O busto original foi descerrado a 29 de Março de 2017, aquando da renomeação do Aeroporto Internacional da Madeira, situado no concelho de Santa Cruz, que passou a designar-se Aeroporto Cristiano Ronaldo, em homenagem ao atleta madeirense. Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.

A peça gerou, então, grande polémica, por muitos considerarem que não retratava de forma fiel o jogador do Real Madrid e capitão da selecção portuguesa de futebol.

