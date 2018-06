A 17 de Junho de 2017 o monstro que lavrou em Pedrógão Grande foi impiedoso. Primeiro pintou tudo de incandescente, e elevou a temperatura ao insuportável. Depois deixou um rasto de escuridão, espalhou negrume na paisagem e nos que lhe sobreviveram. As imagens aéreas captadas com a ajuda de um drone ajudam a perceber, e a percorrer, as estradas e as barreiras que o fogo não respeitou. Ajudam a interpretar os caprichos da natureza, a enquadrar os caminhos que seguiu, e o empenho que teve em deixar tudo da cor do carvão É o negrume que se vê nos dias seguintes ao incêndio. Um ano depois, o mesmo drone, os mesmos locais, os mesmos enquadramentos. O que mudou? Continua a ser a natureza a pintar a paisagem. Deixou o lápis de carvão, para começar a pintar, a aguarela, com umas tímidas pinceladas de verde.