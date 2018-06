A estreia do Brasil no Mundial 2018 não correu como Neymar e companhia desejariam. O “astro” brasileiro esteve muito discreto e a equipa comandada por Tite não foi além do empate (1-1) frente à Suíça, na primeira jornada do Grupo E.

O Brasil até esteve em vantagem, graças a uma obra de arte de Philippe Coutinho (20’). Após alívio da defesa suíça, a bola sobrou para o futebolista do Barcelona à entrada da área. Coutinho flectiu da esquerda para o centro e aplicou o seu remate característico, com a bola a descrever um arco, a passar fora do alcance de Sommer, e a beijar ainda o poste antes de entrar.

Mas depois disso a selecção brasileira perdeu intensidade e deixou de criar perigo para a baliza suíça.

O início da segunda parte penalizou o adormecimento do Brasil, com o 1-1 a chegar na sequência de um canto. Zuber saltou sozinho e, de cabeça, desviou para o fundo da baliza de Alisson (50’). Mas o lance promete dar que falar: os brasileiros queixaram-se de um empurrão do médio suíço a Miranda, só que não houve qualquer indicação do videoárbitro e o árbitro mexicano da partida não foi rever o lance.

O empate deixa a Sérvia isolada na liderança do Grupo E, após ter batido a Costa Rica por 1-0.

