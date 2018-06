O golo que Hirving Lozano marcou à Alemanha e deu vantagem ao México na primeira partida do Grupo F do Mundial 2018 teve repercussões muito para além da Rússia, onde decorre o Campeonato do Mundo. Segundo os serviços mexicanos de monitorização sísmica, os festejos dos adeptos provocaram um pequeno abalo detectado pelos sismógrafos.

“O sismo detectado na Cidade do México teve origem artificial. Possivelmente pelos saltos massivos durante o golo da selecção do México no Mundial”, podia ler-se numa publicação do serviço de sismologia do instituto de investigação geológica e atmosférica do México.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) June 17, 2018

