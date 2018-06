Maradona não poupou o seleccionador da Argentina depois do empate a um golo da selecção sul-americana frente à Islândia, no jogo inaugural no Mundial 2018. Jorge Sampaoli foi o principal alvo das críticas do antigo jogador e seleccionador, que acusou o técnico de não ter preparado a equipa como devia.

"Acho que a jogar desta forma, Sampaoli não vai poder regressar à Argentina. É uma pena. Preparou muito mal a equipa no jogo com a Islândia. Sabendo que os islandeses têm 1m90 marcámos todos os cantos por alto. Não fizemos um canto curto", afirmou Maradona, no seu programa televisivo "Da mão do dez".

O antigo "astro" argentino, que também foi seleccionador, não se mostrou muito confiante com o futuro da Argentina no torneio, lançando mais uma farpa ao seleccionador: "Quando se ganha, se perde ou se empata, somos 11. Mas é preciso ver como se ganha, empata e perde. Estamos mais perto de perder os próximos jogos. Temos graves problemas, mas continuamos a acreditar em Deus para melhorarmos."

Maradona saiu também em defesa de Lionel Messi, que falhou uma grande penalidade frente aos islandeses.

"Eu não posso culpar os jogadores, muito menos Messi, que deu tudo em campo. Eu não acho que o mau jogo da Argentina e os dois pontos perdidos tenham acontecido só por causa de uma penálti falhado. Não posso dizer isso", afirmou Maradona.

O próximo encontro da Argentina é no 21 de Junho, frente à Croácia, que na primeira jornada venceu a Nigéria, por 2-0.

