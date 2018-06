Foi por pouco que, pelo segundo domingo consecutivo, não houve um português a discutir o título de uma prova do Challenge Tour no 'play-off'. Depois da vitória de Pedro Figueiredo há uma semana na Bélgica, Ricardo Santos fez hoje a melhor última volta no Hauts de France Golf Open, 65 pancadas (-6) no campo do Aa Saint-Omer Golf Club (Par 71), em Lumbres, França, para terminar na terceira posição, a uma pancada da dupla que partilhou o primeiro lugar, composta pelo galês Stuart Manley e o escocês Grant Forrest.

Num torneio que foi ganho por Filipe Lima em 2016, Ricardo Santos – que completou os primeiros nove buracos de forma divinal, com cinco ‘birdies’ e um ‘eagle’, perfazendo assim 7 abaixo do Par no ‘front nine’ – obteve desta forma a sua melhor marca do ano no circuito, a proporcionar-lhe um prémio de 11.700 euros e a subida para 41.º na respectiva ordem de mérito, designada Road to Ras Al Khaimah, uma tabela em que o melhor português é Pedro Figueiredo em 13.º.

“Foi um torneio muito bom, joguei muito bem os quatro dias (obviamente que hoje um pouco melhor), a diferença entre os resultados foi alguns ‘putts’ que não meti no primeiro e no terceiro dias”, disse ao Gabinete de Imprensa da FPG. “Mas no geral foi muito bom, as condições climatéricas estiveram bastante difíceis num campo complicado como este. Foi importante sair daqui com um bom resultado final, tenho andado a jogar bem mas por vezes sem conseguir fazer os resultados que gostaria”, acrescentou.

Ricardo Santos totalizou 279 pancadas (72-68-74-65), 5 abaixo do Par, ficando empatado com o francês Mathieu Finasse. O outro português que passou o ‘cut’ foi Tiago Cruz, finalizando em 51.º, com 292 (74-70-73-75). De fora do fim-de-semana ficaram Pedro Figueiredo, que falhou o acesso à fase final por apenas uma pancada, nos 64.ºs, com voltas de 76-70; e Filipe Lima, nos 75.ºs, com 73-74.

A prova foi ganha pelo galês Stuart Manley, após bater Grant Forrest no terceiro buraco do desempate.

