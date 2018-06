O suíço Roger Federer conquistou neste domingo o seu 98.º título da carreira, ao vencer o torneio de ténis de Estugarda, impondo-se ao canadiano Milos Raonic, um dia depois de ter assegurado o regresso ao topo da hierarquia mundial.

Federer, de 36 anos, venceu Raonic, 35.º do ranking, por 6-4 e 7-6 (7/3), em uma hora e 20 minutos, depois da paragem de quase três meses durante a temporada de terra batida.

No regresso à relva, Federer assegurou no sábado o regresso ao primeiro posto do ranking, destronando o espanhol Rafael Nadal.

