Costuma ser assim. Os outros jogam e, no final, ganha a Alemanha. Mas neste sábado, em Moscovo, não foi assim. Contra o México, no jogo inaugural do Grupo F (que inclui também a Suécia e a Coreia do Sul), os campeões do mundo em título perderam 0-1.

PUB

Um golo de Lozano, já perto do fim do primeiro tempo bastou para a selecção norte-americana consumar uma das surpresas da competição até ao momento, confirmando a supremacia mexicana durante os primeiros 45 minutos, que ainda viram Ochoa desviar para a barra da sua baliza um livre apontado por Kroos.

A perder ao intervalo, os alemães reagiram na segunda parte e pressionaram. Mas foram os mexicanos quem mais perto estiveram do golo, desperdiçando um par de bons contra-ataques.

PUB

Desde 1982 que a Alemanha não perdia o seu jogo inaugural na fase de grupos de um Mundial de futebol.

PUB