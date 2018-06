Exposição

Representações / Reabilitações

Reapresentação da exposição que Portugal levou à 15.ª Bienal de Arquitectura de Veneza em 2016. Apesar de Álvaro Siza ter ganho, em 1985, um concurso para a reabilitação do Campo di Marte, em Veneza, foi apenas em 2016, no âmbito da Bienal, que essa regeneração tomou curso. Esta exposição, intitulada Neighbourhood: Where Álvaro Meets Aldo, faz um balanço dos últimos três anos do projecto, que será em breve finalizado, mas também do que lhe antecedeu, através de material proveniente de toda a investigação desenvolvida. Ao mesmo tempo, a exposição insere o projecto numa preocupação maior do arquitecto português, a habitação social, pensando-a na relação com a cidade e em diálogo com o pensamento de Aldo Rossi.

PORTO Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Dia 19 de Junho a 17 de Julho.

Segunda a sábado das 10h às 19h.

Grátis.

Foto Maria Antunes

Teatro

Excluídos

A peça inacabada de Jean Genet, Colónia Penal, é posta em cena, pela primeira vez em Portugal, pela Companhia de Teatro de Braga. Estabelecendo a prisão como um paraíso a que se acede apenas através do crime, ao longo de várias cenas, com sarcasmo, os já habituais excluídos de Genet representam complexas lutas e relações de ódio e poder. Tal como na peça, onde o autor arrisca uma escrita mais experimental explorando diversos registos literários, no palco a encenação cruza-se com o cinema, através da projecção de um filme de João Botelho.

BRAGA Theatro Circo

Dias 19 e 20 de Junho, às 21h30.

Bilhetes de 10€.

Foto

Exposição

Fogo-de-artifício

Apresentação única na Europa da exposição A Serenidade da Loucura de Apichatpong Weerasethakul. Sobretudo conhecido como cineasta, nos últimos anos tem vindo afirmar-se cada vez mais como artista visual. Organizada como uma retrospectiva, a mostra exibe obras realizadas entre 1994 e 2017, divididas em dois núcleos: um relativo ao “quotidiano”, constituído por material preparatório de alguns dos filmes, que nos dá a ver processo criativo do realizador; e outro que integra trabalhos em vídeo, fotografia e instalações de carácter mais abstracto, pensados como experiências sensoriais.

SÃO JOÃO DA MADEIRA Oliva Creative Factory

De 22 de Junho a 2 de Setembro.

Terça a domingo das 10h30 às 18h.

Bilhetes a 2€.

Foto Eduardo Souto Moura Jorge Irasagarra

Exposição

Os livros são objectos

Livros pensados como obras de arte e cadernos que acabaram por ganhar contornos artísticos são o tema da exposição Processos em Trânsito / Livros de Artista. Eduardo Souto de Moura, Pedro Cabrita Reis e Julião Sarmento, Arnaldo Antunes e Paulo Bruscky, são alguns dos 27 artistas, arquitectos, músicos, portugueses e brasileiros, que partilham artefactos, muitas vezes únicos e pessoais, para nos mostrar como um livro ou um caderno com esboços, ao cruzar vários meios, do desenho à poesia e até a escultura, pode tornar-se, voluntária ou involuntariamente, um objecto artístico.

MATOSINHOS Câmara Municipal de Matosinhos

De 9 de Junho a 28 de Julho.

Segunda a sexta, das 9h às 18h. Quarta até às 20h.

Grátis.

Foto

Música

Sonhos Americanos

Regresso a Portugal dos americanos LCD Soundsystem, já depois de terem acabado e voltado com um novo disco, American Dream, editado em Setembro passado. É esse o disco que a banda de James Murphy vem agora promover no Coliseu de Lisboa, em três noites de música electrónica e rock ‘n’ roll. Depois do último concerto, os LCD Soundsystem fazem ainda um DJ set na pista Lux, com o irlandês Shit Robot e Zé Pedro Moura como convidados especiais.

LISBOA Coliseu dos Recreios

Dias 19 a 21 de Junho, às 21h.

Bilhetes de 35€ a 39€

Foto

Cinema

100 anos com uma câmara de filmar

Ao longo de um mês, vai ser possível conhecer a cinematografia russa através de filmes de vinte cineastas, realizados nos últimos 100 anos. Dos filmes mudos e de vanguarda dos anos 20, de Eisenstein e Vertov, ao ainda desconhecido cinema de Larisa Shepitko, passando por raridades de Artavazd Peleshyan e obras-primas como Andrei Rublev de Tarkovsky, não esquecendo realizadores contemporâneos como Aleksandr Sokurov, a retrospectiva inclui o ainda inédito em Portugal Nazidanie, fábula sobre o Mundial de 2006, de B. Yukhananov e A. Shein, e obras de Klimov, Khutsiev, entre outros.

LISBOA Cinema Medeia Monumental

De 14 Junho a 11 de Julho (programa completo aqui).

Bilhetes de 6€.

