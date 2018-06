Sem aviso prévio, Beyoncé e Jay-Z lançaram este sábado à noite o álbum conjunto Everything Is Love, para o qual gravaram um videoclip promocional do tema Apeshit, filmado no Museu do Louvre, em Paris, tendo como cenário a Mona Lisa. Por enquanto apenas disponível na plataforma de streaming Tidal, da qual o próprio Jay-Z é um dos responsáveis, é o primeiro disco conjunto completo lançando pelo casal, que até agora se limitara a colaborações ocasionais em alguns trabalhos a solo.

O anúncio de que o novo disco já estava disponível foi feito por Beyoncé e Jay-Z no concerto que ambos deram este sábado à noite no London Stadium, em Londres, integrado na digressão conjunta On the Run II. Uma surpresa, mas com antecedentes, já que Beyoncé também lançara sem aviso o seu álbum epónimo de 2013 e o aclamado Lemonade, de 2016.

Assinado por The Carters, o nome conjunto que Beyoncé e Jay-Z adoptaram para gravar Everything Is Love, o disco inclui nove faixas: Summer, a já referida Apeshit, Boss, Nice, 713, Friends, Heard About Us, Black Effect e LoveHappy.

