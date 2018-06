Os Bombeiros Voluntários da Lixa estão a combater um incêndio que deflagrou numa fábrica de produção de solas de sapatos, a Bolflex, no concelho de Felgueiras, existindo o risco de o fogo se propagar a habitações contíguas e a um armazém.

Ao PÚBLICO, fonte dos Bombeiros da Lixa disse que as informações sobre a dimensão do incêndio ainda são imprecisas, apesar do comandante já se encontrar no local, e que ainda estão a proceder à mobilização de meios de combate.

O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto confirma a ocorrência, adiantando também que ainda estavam a ser mobilizar meios.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, e citando fonte do CDOS, o alerta do fogo foi dado às 9h54 horas e às 10h30 a fábrica, situada na rua de Santa Marta, estava já "toda tomada" pelas chamas.

De acordo com a apresentação feita no seu site, a Bolflex é uma empresa grande e moderna, e que se apresenta como "líder de mercado, especializada no sector dos componentes para calçado, com competências e créditos firmados na produção e fornecimento de solas para a indústria europeia do calçado”, actualmente, a empresa é “um dos maiores produtores da Península Ibérica e da Europa”.

