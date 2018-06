Cinco concelhos do distrito de Faro e um do distrito de Beja estão este sábado em risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa os concelhos de Portimão, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, e Almodôvar, no concelho de Beja.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda alguns concelhos dos distritos de Beja, Faro, Castelo Branco, Lisboa, Santarém e Portalegre em risco elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o reduzido e o máximo. O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para este sábado céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do litoral centro e na região sul até meio de domingo, e uma pequena subida da temperatura máxima O vento soprará fraco a moderado.

O IPMA revela ainda que todas as regiões do continente, Açores e Madeira apresentam este sábado um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) e recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

